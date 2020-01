Casa: al via il bando per ricevere il 'contributo d'affitto'

Parte domani, 10 gennaio 2020, il bando per richiedere il contributo economico all'affitto nei Comuni bolognesi dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia.

Le domande

Le domande di contributo si possono consegnare fino al 28 febbraio, e per candidarsi basterà presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), in attesa dell'arrivo dell'Isee. Il Fondo affitto verrà destinato a nuclei familiari con Isee compreso fra 3mila e i 17.154 euro, e un canone mensile di affitto non superiore ai 700 euro.

Il fondo

Il numero massimo di mesi di copertura dal fondo è di tre mensilità, mentre il contributo massimo erogabile è di 1.800 euro. La somma complessiva del fondo è di 353.386 euro, di cui 210.342 da risorse statali e regionali e 143.044 euro dal fondo inquilini morosi incolpevoli e da residui del Fondo rinegoziazione canoni liberi.

Come riporta la Dire, in occasione dell'uscita del bando, l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto un Accordo sul fondo. "Il contributo affitti è una delle misure sociali più importanti per i cittadini della nostra Unione- dice Roberto Parmeggiani, sindaco di Sasso Marconi e assessore al Welfare dell'Unione Reno Lavino Samoggia- si tratta di un aiuto concreto alle famiglie, uno strumento di prevenzione rispetto a possibili scenari di sfratto per morosità che consente, a chi lo riceve, di affrontare con maggiore serenita' momenti di difficoltà".

Il fondo "torna strutturalmente a far parte delle azioni di supporto ai nuclei familiari in difficoltà, l'Unione Reno Lavino Samoggia, in accordo con le organizzazioni sindacali ha optato per una graduatoria unica unionale che garantisce una risposta ai reali bisogni dei cittadini e l'equita' nell'accesso", aggiunge il vicesindaco di Casalecchio di Reno, Massimo Masetti.