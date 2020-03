Casa: il trilocale è la formula abitativa più cercata a Bologna

Bologna è una città dove il mercato immobiliare ha un forte movimento: tantissime le richieste di affitto o vendita, che spesso non riescono a soddisfare tutte le domande. Secondo un'indagine dell'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, negli anni scorsi, con la crisi in atto ed i prezzi in ribasso, il trilocale ha visto aumentare le richieste essendo diventato più accessibile.

E l’analisi realizzata a gennaio 2020 nelle grandi città conferma che il trilocale è ancora la tipologia più richiesta (40,6%), seguito dal bilocale che raccoglie il 23,1% delle preferenze e dal quattro locali con il 23,8 delle scelte. Rispetto a luglio del 2019 si evidenzia un aumento della percentuale di coloro che cercano trilocali, si passa infatti dal 40% all’attuale 40,6% mentre risultano in leggera contrazione le percentuali di richiesta dei tagli più ampi.

I dati:

DOMANDA Monolocali Bilocali Trilocali 4 locali 5 locali Bari 3,2% 26,2% 41,2% 21,9% 7,5% Bologna 4,5% 17,5% 50,8% 20,7% 6,5% Firenze 3,0% 16,7% 30,3% 32,7% 17,3% Genova 0,7% 6,9% 30,8% 44,7% 16,9% Milano 7,4% 45,5% 38,3% 8,0% 0,8% Napoli 11,0% 34,3% 39,0% 12,3% 3,4% Palermo 1,2% 15,2% 45,6% 28,8% 9,2% Roma 6,0% 30,0% 46,5% 14,7% 2,8% Torino 2,4% 25,7% 41,9% 22,1% 7,9% Verona 0,8% 12,9% 41,3% 32,0% 13,0%

L'analisi del Gruppo Tecnocasa si è poi spostata sul fronte 'offerta', che evidenzia che nelle grandi città italiane la tipologia più presente è il trilocale, con la percentuale del 32,6%, a seguire il quattro locali con il 24,3% ed i bilocali con il 22,7%. In leggero aumento, rispetto a luglio 2019, le percentuali di offerta di monolocali, bilocali e trilocali, mentre è in calo la percentuale di offerta dei tagli più ampi.