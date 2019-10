Vuoi vendere casa? 7 consigli per renderla 'irresistibile'

A Bologna il mercato immobiliare è sempre in movimento, ma nonostante le buone condizioni dell'immobile, spesso vendere casa non è facile. Questo perchè spesso non ci si rende conto delle esigenze del potenziale 'cliente'. Con Housefy, startup innovativa del settore Real Estate che elimina l’intermediazione nella compravendita di immobili, la visita è completamente gestita dal proprietario, in modo che quest’ultimo possa accompagnare personalmente il potenziale acquirente, garantendo una descrizione dettagliata e accurata dell’immobile, ma anche dell’area in cui è collocato.

E Housefy ha stilato una lista di sette consigli per valorizzare al meglio la propria casa in previsione delle visite di potenziali acquirenti:

Modificare la disposizione dei mobili

Quando si vive in una casa si tende a posizionare i mobili nel modo che risulta più funzionale alle proprie abitudini. Tuttavia, a volte questa disposizione “pratica” crea un effetto confuso e fa sembrare una stanza più piccola. Prima della visita di un potenziale acquirente, il suggerimento è di spostare i mobili in modo da creare una disposizione più aperta o, in caso ci sia un elemento ingombrante e non essenziale, è bene portarlo in un’altra stanza o in un magazzino: l’ambiente sembrerà più ampio e arioso.

Togliere le tende

La luce naturale che entra dalle finestre ha un’importanza cruciale nella scelta di un’abitazione. Se l’appartamento è circondato edifici o alberi o se quel giorno il cielo è particolarmente coperto, aprire completamente le tende o smontarle del tutto permette di lasciare via libera a tutta la luce che filtra dall’esterno di entrare ad illuminare gli ambienti. In questo caso, attenzione a rimuovere anche i sostegni e nessuno si accorgerà di questo stratagemma

Pulire e riordinare da cima a fondo

Sembra scontato, eppure il livello di ordine e pulizia di un ambiente attira molto l’attenzione. È importante non limitarsi alle pulizie quotidiane, ma andare a fondo: spolverare i battiscopa, i cavi dietro ai televisori, pulire le tapparelle e i caloriferi. È fondamentale anche curare la biancheria per la casa: asciugamani puliti in bagno e lenzuola stirate sui letti, l’abitazione dovrà sembrare uscita da una rivista di arredamento.

Allontanare temporaneamente l’animale di casa

Una casa in cui vive anche un animale da compagnia è sempre una casa allegra e piena di movimento, ma gli amici a quattro zampe, specialmente se cuccioli, creano confusione. Una volta fissato l’appuntamento per far visitare casa (in modo totalmente autonomo grazie a Housefy), si può chiedere a un parente o amico di accudire il cane o gatto durante l’appuntamento con i possibili acquirenti. Non solo la casa rimarrà pulita e ordinata, ma l’attenzione sarà concentrata sulle domande che verranno poste, senza distrazioni.

Non dimenticare la spazzatura

Anche se l’intenzione è di vendere casa senza i mobili, i potenziali compratori potrebbero voler dare un’occhiata più approfondita per rendersi conto degli spazi disponibili. È bene evitare di lasciare la pattumiera mezza piena sotto al lavello, i detersivi accatastati dietro alla lavatrice e la biancheria sporca in un angolo della lavanderia: sono i dettagli che fanno la differenza.

Non lasciare troppi oggetti personali

La casa è in ordine e pulita, ma gli effetti personali del proprietario (foto, ricordi) sono troppi e troppo invadenti in tutte le stanze dell’abitazione: uno svantaggio dal punto di vista dell’acquirente, che potrebbe notare solo gli oggetti sparsi per la casa e non riuscire ad immaginare sé stesso e la propria famiglia in quegli spazi.

Preparare un dolce

Ultimo consiglio, meno “tecnico”, è quello di preparare un dolce fatto in casa prima di un incontro: non serve solo ad avere qualcosa pronto da offrire, quando un dolce è in forno, la casa si riempie di un profumo che evoca ricordi piacevoli. Un dolce suggerimento, meglio di qualunque deodorante per ambienti.