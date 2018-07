Nomi a vie, piazze e giardini: nuove intitolazioni, salgono le dediche alle donne

Quattro nuove intitolazioni sono state approvate dalla Giunta comunale su proposta dell'assessore Virginia Gieri, presidente della Commissione consultiva per la denominazione delle vie cittadine: Piazzetta Dino Sarti, giardino Emanuele Petri, giardino Lucia Casalini e giardino Angela Teresa Muratori.

A Sarti, "cantore della bolognesità", sara' dedicata una piazzetta tra via San Giuseppe e via Galliera, nel quartiere Porto-Saragozza, mentre l'area verde tra via Felice Battaglia e via di Ravone sara' intitolata a Petri, il sovrintendente della Polizia ferroviaria ucciso dalle nuove Brigate rosse nel 2003 e insignito della Medaglia d'oro al valor civile.

Nel quartiere Borgo Panigale-Reno, poi, "si sviluppa il progetto di toponomastica femminile - ricorda il Comune- lanciato l'8 marzo 2018 come impegno a valorizzare i talenti e i saperi delle donne nella storia e nella citta'". Due giardini saranno dedicati alle due pittrici bolognesi Casalini e Muratori, vissute a cavallo tra Seicento e Settecento. Le due aree verdi si trovano ai due lati di via Wiligelmo, la prima verso via Lorenzetti e l'altra verso il fiume Reno.

"Toponimi femminili": le intitolazioni alle donne

"I due giardini andranno ad arricchire l'applicazione cartografica di cui si è dotato il Comune, 'Toponimi femminili'- scrive l'amministrazione- che rappresenta i luoghi della citta', strade, piazze, percorsi pedonali o aree verdi che sono intitolati alle donne". Le quattro proposte hanno gia' ottenuto il voto favorevole dei Consigli dei Quartieri interessati e ora, come vuole la prassi, la parola passera' alla Soprintendenza e alla Prefettura.

(Dire)