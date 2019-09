Bucato perfetto? Basta usare un pizzico di pepe nero

Fare il bucato non è sempre semplice, soprattutto se siamo costretti a lavare a mano alcuni capi colorati per non fare una doppia lavatrice, o rischiare di rovinarne il colore. Ma a tutto c'è una soluzione.

Oltre ai detersivi che permettono di lavare tutto insieme, e al classico acchiappacolori, ci sono soluzioni 'più naturali'. Tra queste l'uso del pepe nero.

Sembra infatti, che questa spezia sia 'miracolosa' anche per il bucato. Come? Si tratta di una spezia 'abrasiva', e per questo è in grado di rimuovere tutto il sapone residuo, causa spesso dello sbiadirsi dei colori.

Non solo, grazie a un buon risciacquo il pepe va subito via, e soprattutto non lascia alcun odore. Ottimo quindi, per lavare soprattutto i capi scuri.

Come fare? Basta metterne un pizzico in lavatrice, e avviare il lavaggio in modalità 'freddo', non ad alte temperature. E il gioco è fatto!