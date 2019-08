Farfalle in dispensa? Come allontanarle in modo naturale

A tutti è capitato di trovare farfalle o piccoli insetti nella dispensa della cucina: un luogo che attira le classiche 'tignole', sopratutto quando gli sportelli non vengono aperti per qualche giorno. Ma come allontanarle in modo naturale? Basta solo qualche piccolo accorgimento...

Le tignole

Quella che comununamente è chiamata la 'farfalla della dispensa' è una tignola fasciata del grano, o tarma della pasta. Un insetto che infesta i barattoli di pasta e farine di cereali e frutta secca. Il problema è che le femmine di questa specie possono deporre fino a 300 uova e proprio le larve si nutrono di materiali conservanti, rivestendoli con filamenti sericei ed imbrattandoli con gli escrementi.

Come eliminarle in modo naturale

Esistono in natura degli odori, oltre a un'accurata pulizia, in grado di allontanarle...Vediamo insieme come: