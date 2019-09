Casa: come allontanare mosche e zanzare in modo naturale

Le mosche e le zanzare in casa sono un vero tormento, e se neanche le zanzariere riescono a tenere lontani questi piccoli insetti volanti, ecco un elenco di rimedi naturali per allontanarli definitivamente dalla propria abitazione...

Allontanare le zanzare

Oli essenziali

Non tutti sanno che le zanzare sono sensibili ad alcuni odori, quali citronella, limone, lavanda e geranio. Un modo naturale per allontanare questi insetti e avere la casa sempre profumata è quella di prendere anche olii essenziali a queste fragranze, immergerci degli stecchini e posizionarli per casa. Nessuna zanzara vi darà più fastidio.

Limone e aceto

Prendete un contenitore, o anche un barattolo, e unite limone e aceto. Un vecchio trucco della nonna, che se poggiato sul davanzale della finestra aiuta a non far entrare le zanzare.

Menta e basilico

Se avete il pollice verde, potete utilizzare questa qualità per far fronte alle zanzare. L'odore della menta e del basilico infatti, stordisce le zanzare che tendono a stare ben alla larga da queste piante. Basterà prendere qualche piantina e posizionarla a ridosso delle finestre, per essere sicuri di non aver alcun ronzio intorno...

Allontanare le mosche

Pomodoro, garafono e limone

Se mischiate delle fette di pomodoro e e limone con del garofano, le mosche scapperanno via in men che non si dica. Questo infatti, è un mix di odori che le infastidisce.

Sambuco, menta piperita e artemisia

Anche il sambuco, la menta piperita e l'artemisia sono efficaci contro le mosche. Invece che prendere degli oli essenziali è possibile acquistare piccole piantine, che oltre a decorare la casa e a profumarla, scacciano questi insetti fastidiosi tutto l'anno.