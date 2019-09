Casa: 3 facili modi per pulire i termosifoni

La stagione estiva sta per terminare, e pulire i termosifoni è un'azione da eseguire prima dell'arrivo dell'inverno: un modo per avere la casa sempre pulita, ed evitare allergie o l'accumulo di maggiore polvere. Ma come fare? Vediamolo insieme...

Il vaporetto

Per un'ottima pulizia sarebbe ottimale utilizzare il vaporetto: un modo per 'sciogliere' tutto lo sporco accumulatosi in un anno dietro i termosifoni e tra le fessure. Il calore infatti, elimina via ogni impurità. In questo caso il consiglio è quello di poggiare sul pavimento giornali di carta o panni asciutti, in modo da non sporcare le mattonelle.

Detergente e spugna

Nel caso in cui non si ha a disposizione un vaporetto, è possibile utilizzare un piumino lungo: passarlo prima tra le fessure e poi immergerlo in una bacinella con del detergente, e ripassarlo. Anche in questo caso è opportuno poggiare qualcosa sul pavimento, per evitare di sporcare.

Panno antistatico

Se le fessure tra un elemento e l'altro del termosifone sono molto grosse, è possibile passare anche un panno antistatico cattura polvere, in questo modo tutto sarà attirato sul panno e non c'è rischio di sporcare il resto della casa.

A Bologna

Nel caso in cui non siete in grado di pulire i termosifoni, non ne avete voglia o volete affidarvi a persone specializzate per una maggiore pulizia, ecco un elenco di ditte di pulizie a Bologna, selezionate in base ai commenti lasciati dagli utenti online:

ASTERIX IMPRESA DI PULIZIE - Servizi di pulizia in via dell'Arcoveggio

Impresa di pulizie Mani di fata Service S.r.l Circonvallazione delle Merci, Blocco 1C - Centergross di Bologna

Centrogest Spa Via Augusto Pollastri