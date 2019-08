Forno a microonde: fa veramente male alla salute?

Il forno a microonde è un elettrodomestico ormai presente in quasi tutte le case degli italiani , impiegato per riscaldare gli alimenti attraverso un processo di interazione tra le particelle di acqua e grassi che troviamo negli alimenti ed i campi elettromagnetici che si formano in seguito alle radiazioni emesse dal forno. In questo modo l'alimento si scalda prima all'interno e successivamente all'esterno.

Forno a microonde, fa male o no?

Avrete sicuramente tutti sentito parlare dei danni provocati dai forni a microonde. Negli anni diversi studi hanno finalmente dimostrato che dall'utilizzo del microonde non ne derivi una scarica di radiazioni maligne verso il nostro corpo, le radiazioni emesse dal forno infatti non interagiscono con il DNA. La radiazione è una propagazione di energia assolutamente naturale (come la luce solare) che non va confusa con la radioattività in grado di provocare tumori e mutazioni genetiche, solo le radiazioni cosiddette "ionizzanti" riescono a interagire con il DNA, mentre i cibi scaldati al microonde non sono radioattivi perché l'energia delle radiazioni del microonde è troppo bassa e non ionizzante. Questo significa che il microonde riesce a far vibrare gli atomi delle molecole, ma non a indurre mutazioni nel DNA, ovvero che non aumenta in nessun modo il rischio di cancro. Nonostante ciò, è sempre presente il rischio di poter contrarre, in relazione al suo utilizzo, delle intossicazioni o delle infezioni a causa della circostanza che le temperature che vengono raggiunte dal forno non sono in grado di poter eliminare totalmemte i batteri presenti in quegli alimenti che sono già in frigo da qualche giorno (cibo non fresco). Questi alimenti dovrebbero essere cotti con metodi di cottura che raggiungono temperature più alte. Non c'è, quindi, una risposta unica al quesito se l'utilizzo del forno a microonde faccia male o meno.

Vantaggi

Tra i vantaggi nell'utilizzo di un forno a microonde ricordiamo che: