Come individuare e proteggersi dagli spifferi di porte e finestre

Il freddo è arrivato, e per avere sempre una giusta temperatura in casa evitando di spendere una follia con i riscaldamenti, è bene assicurarsi che non ci siano spifferi. Attenzione quindi, a porte e finestre.

In commercio esistono dei rilevatori termici che permettono subito di individuarli, ma in tanti preferiscono i classici rimedi 'fai da te'. Scopriamoli insieme...

Come individuare gli spifferi

La prima cosa dare fare è riscaldare la propria abitazione, in modo da percepire subito eventuali correnti fredde:

Un ottimo rimedio per capire se ci sono spifferi è quello di prendere un pezzo di carta e posizionarlo dove sentiamo l'entrata di aria fredda: se si muove lo spiffero è individuato

Un altro metodo è quello di appoggiare un panno sotto la finestra o la porta: se dopo un quarto d'ora questo sarà freddo, significa che entra aria dall'esterno

Un classico 'rimedio della nonna' invece, è quello di accendere un fiammifero in prossimità di porte e finestre: se la fiamma si spegne, la logica vuole che ci sia un passaggio di aria

Come difendersi dagli spifferi

Camibiare la porta o la finestra da cui entra aria fredda non è sempre la soluzione migliore e neanche la più economica. Basta avere un po' di pazienza e con qualche accorgimento, lo spiffero non ci sarà più...

Affiggere degli adesivi spessi su piccoli fori può essere una prima soluzione. In questo modo l'aria non entrerà più e l'appartamento avrà un tocco originale

E' possibile utilizzare del nastro adesivo, colorato o neutro, per risolvere il problema, controllandolo e cambiandolo non appena inizierà a scollarsi

In commercio esistono bordini isolanti, ideali per risolvere il problema. Molto utili quelli in gommapiuma e autoadesivi, in modo da poterli rimuoverli quando non serviranno più

Un altro rimedio sono i serpentoni di stoffa: le varie dimensioni in commercio permettono di prendere quelli che più fanno al caso nostro, scegliendone le dimensioni

Altra soluzione sono delle barre (se ne trovano molti modelli in commercio) che si posizionano sotto la porta

A Bologna

Se siete alla ricerca di soluzioni 'salva spifferi' ecco un elenco di attività a Bologna, in grado di fornirvi tutto il necessario, selezionate in base ai commenti degli utenti lasciati online:

Bricoman, via del Terrapieno 46 Bologna

Ferramenta Castaldini in strada Maggiore 7

Ferramenta Mazza Piazza Adam Mickiewicz, 4/c

Leroy Merlin Bologna Viale Tito Carnacini, 43