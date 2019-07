Tutto quello che ancora non sapete sul bicarbonato di sodio

Tutti in casa abbiamo del bicabonato di sodio, un sale bianco utilizzato per mille cose: dall’igiene personale alla pulizia di frutta e verdura, dal lavaggio della biancheria in lavatrice alla capacità di assorbire gli odori. Tutto a un costo irrisorio, ma non tutti ne conoscono fino in fondo gli usi...

Vediamo insieme quali sono...

Come utilizzare il bicarbonato in altri mille modi meno noti