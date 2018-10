Studenti idonei, ma senza posto letto: a Bologna sono oltre 200

Almeno 200 universitari fuorisede non hanno trovato posto negli studentati a Bologna. L'azienda regionale per il diritto allo studio, Ergo, ha chiuso ieri le procedure di assegnazione per il nuovo anno accademico e "abbiamo gia' riempito tutti i 1.599 posti letti disponibili", spiega il direttore generale di Ergo, Patrizia Mondin, questa mattina in commissione Politiche sociali del Comune di Bologna.

Oltre agli studenti confermati dagli anni precedenti, sono entrate quest'anno anche 314 matricole e 243 universitari già iscritti all'Alma Mater. A conti fatti, dunque, "circa 200-250 studenti rimangono fuori- afferma Mondin- quest'anno non riusciremo a coprire tutti gli idonei".

Il direttore di Ergo sottolinea il "sensibile incremento di domande da parte di studenti idonei fuorisede, di oltre il 14%, a testimonianza dell'attrattività dell'Ateneo e della città di Bologna". Ma questo, ammette Mondin, genera una "difficoltà di risposta" alle esigenze degli studenti. Nel frattempo, va avanti la pratica di realizzazione del nuovo studentato al Lazzaretto da 700 posti, la cui gara d'appalto bandita dall'Università è oggi "in fase di aggiudicazione".

Il sogno di Mondin è arrivare, in futuro, ad avere in città una "congrua disponibilità di posti" in modo da "aprire le residenze non solo agli studenti nelle graduatorie Ergo", ma anche ad altri. "Anche quest'anno però non siamo in grado di farlo", rimarca il direttore dell'agenzia regionale. (San/ Dire)