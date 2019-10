Freddo in arrivo: quando accendere i termosifoni a Bologna

L'autunno è ormai arrivato, e nonostante qualche coda d'estate, il freddo è in arrivo. Le temperature hanno iniziato a calare, ma quando possono essere accesi i termosifoni?

L'Italia è una nazione che ha climi diversi in molte regioni, e lo Stato ha previsto un preciso regolamento, disciplinato dalla legge 10-1991, che stabilisce la data di accensione e di spegnimento delle caldaie condominiali e private, con il numero massimo di ore in cui potranno essere accese.

Quando accendere i termosifoni a Bologna?

La regioni sono state suddivise in zone climatiche, e la città di Bologna rientra nella zona 'E', così come spiegato sul sito energiaeasy.it. E il Comune di Bologna, informa che la città fa parte della fascia climatica per la quale il periodo di funzionamento degli impianti di riscaldamento è previsto dal 15 ottobre al 15 aprile, per 14 ore giornaliere.