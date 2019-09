Bollette, luce e gas: nuova stangata a ottobre

Ottobre inizerà con nuovo aumento che riguarderà sia le bollette della luce che quelle del gas. Secondo quanto reso noto da Arera, l'Autorità per l'Energia, l'incremento per l'energia elettrica sarà pari al 2,6%, mentre per il gas ci sarà addirittura un +3,9%. Un nuovo balzello che, come di consueto, andrà a rendere ancora più pesante la lista delle spese delle famiglie.

Bollette luce e gas, i motivi dell'aumento

Per l'energia elettrica l'aumento finale è il risultato di una crescita dei costi di acquisto dell'elettricità, attenuato da una riduzione degli oneri generali. Nel dettaglio, l'aggiornamento, valido dal prossimo primo ottobre, è determinato da un aumento della componente a copertura della spesa per la materia energia (+3,2%), parzialmente ridotto da un calo di quella per gli oneri generali (-0,6%). La condizione di ritrovato equilibrio del gettito degli oneri infatti ha permesso una loro riduzione. Per il gas naturale l'andamento è sostanzialmente determinato per intero dall'aumento della spesa per la materia prima (+3,8% sulla spesa della famiglia tipo), legata alle quotazioni stagionali attese nei mercati all'ingrosso nel prossimo trimestre, e da un lieve aggiustamento dei costi di trasporto (+0,1%).

Bollette luce e gas, Uecoop: ''Colpo di grazie per 1,4 milioni di anziani''

Il caro bollette rischia di dare il colpo di grazia a quasi 1,4 milioni di persone sopra i 65 anni che da nord a sud della Penisola si trovano in uno stato di grave deprivazione materiale senza potersi pagare un pasto completo o le bollette di luce e riscaldamento. E' quanto emerge da una analisi di Uecoop, l'Unione europea delle cooperative, sull'ultimo report della Commissione europea per gli Affari sociali in relazione ai rincari delle tariffe dell'elettricità (+2,6%) e di quelle del gas (+3,9%) che scattano il prossimo primo ottobre.

"Un aumento che pesa sulle fasce più deboli della popolazione come gli anziani - spiega Uecoop - in Italia dall'inizio della grande crisi del 2008 gli over 65 in miseria hanno fatto un balzo del 4,2% arrivando nel 2016 a rappresentare il 10,9% di una popolazione di 13,5 milioni di persone, registrando un'incidenza di quasi 4 volte superiore rispetto alla Germania ferma al 2,8% e quasi doppia rispetto alla media Ue che è del 5,8%. A fronte di una situazione che vede 6 pensionati italiani su 10 che prendono meno di 750 euro al mese ogni aumento delle bollette di luce e gas rappresenta un peso per i bilanci domestici con una continua erosione della capacità di spesa delle famiglie in termini di consumi e di assistenza".

Bollette luce e gas, il Codacons: "Spesa aumenta di 18 euro a famiglia"

Immediata la reazione del Codacons, che ha quantificato l'incidenza sulle tasche degli italiani dell'aumento delle bollette: "Con l’aggiornamento delle tariffe luce e gas disposto oggi dall’Autorità per l’energia, la spesa delle famiglie per le bollette energetiche sale complessivamente nel 2019 di +18 euro a nucleo familiare rispetto allo scorso anno (+7 euro l’elettricità, +11 euro il gas). Lo afferma il Codacons, commentando le nuove tariffe comunicate oggi da Arera. A pesare sull’incremento delle bollette degli italiani è tuttavia la tassazione eccessiva che vige sulle fatture di luce e gas".

“Oggi su ogni bolletta del gas, tra imposte e oneri di sistema, si paga il 43% di tasse, mentre sull’elettricità la tassazione è pari al 35,6% – afferma il presidente Carlo Rienzi – Questo porta le bollette energetiche degli italiani ad essere più salate del 20% rispetto alla media Ue. Evidenziamo inoltre come gli incrementi tariffari del gas scattino in concomitanza con i maggiori consumi delle famiglie in vista del periodo invernale, aggravando le conseguenze per i consumatori”.

Bollette luce e gas, Unc: "Ridurre imposte e oneri di sistema"

I rincari delle bollette dell'elettricità, a partire da ottobre, costeranno 52 euro in più a famiglia. Secondo lo studio dell'Unione nazionale consumatori, gli aumenti annunciati dall'Arera peseranno, su base annua, 14 euro in più per la luce e 38 euro in più per il gas. "Come al solito è arrivato l'aumento autunnale'', afferma il responsabile del settore energia dell'Unc, Marco Vignola, in una nota. ''Con la riaccensione dei caloriferi si infiammano anche i prezzi del gas'', osserva Vignola. ''Una ragione in più per respingere l'idea malsana balenata in questi giorni di eliminare l'Iva agevolata al 10% sui primi 480 metri cubi di gas". Quello che andrebbe fatto, invece, è esattamente l'opposto: ridurre le imposte sul gas pari al 38,59% e mettere mano agli oneri di sistema sull'elettricità pari al 22,6%.

Bollette luce e gas, Coldiretti: "Batosta per imprese e famiglie"

''L'aumento delle tariffe energetiche pesa sui conti delle famiglie ma anche sui costi delle imprese e rende più onerosa la produzione''. E' quanto afferma la Coldiretti, nel commentare gli aumenti di luce e gas che scatteranno dal primo ottobre, secondo quanto comunicato dall'Autorità di regolazione Energia Reti e Ambiente. L'aumento della spesa energetica, secondo l'associazione, ''ha un doppio effetto negativo perché riduce il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie, ma aumenta anche i costi delle imprese particolarmente rilevanti per l'agroalimentare con l'arrivo dell'autunno''. Il costo dell'energia, conclude la Coldiretti, ''si riflette in tutta la filiera e riguarda sia le attività agricole ma anche la trasformazione e la distribuzione''.