Cena gourmet

Menu e preparazione a cura di Roberto Perugini, Alain Stratta - Masterchef 6 e Marco Moreschi ex concorrenti di Masterchef 6 Menu: Entré. Carne salada, salsa kamba wa nazi e sedano fresco Antipasto. Pancia 3663 al timo, mango e cavolo nero disidratato Primo. Fagottini di boudin su zucca alla curcuma e polvere di piselli Secondo. Gota, quasi bagnacauda e verdure saltate Dessert. Crema al cioccolato, rhum e melograna Disponibile Menu vegetariano Prezzo a Persona : 35,00€ Menu bimbi fino a 13 anni: 8,00€ Sabato 17 Novembre ore 20,00 Presso sede Istituto Farlottine - Scuola San Domenico Via Della Battaglia 10 Prenotazioni a eventi@couponlus.it o al numero verde 800 307060 Evento organizzato da Couponlus, Chef and Friends Sponsorizzato da Maison Bertolin Parte del ricavato della serata verrà devoluto in beneficenza.