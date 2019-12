1° gennaio, i supermercati aperti: molti negozi chiusi nelle vie dello shopping

“Meno male, il primo dell’anno è uno dei pochi festivi che ci concedono”. A dirlo è la commessa di un negozio di via Indipendenza e come lei la pensano molti dei suoi colleghi dei negozi delle vie dello shopping. Le uniche eccezioni, gli esercizi commerciali delle catene Lego, Kiko , Wycon e Solaris che rimarranno aperti anche il primo giorno del 2020.

E per la spesa? Aperti alcuni punti vendita Carrefour in città, mentre le serrande rimangono abbassate per Aldi, Coop, Conad ed Esselunga.