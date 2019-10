Aborto: 1° novembre, alla Certosa preghiera per i bambini mai nati

Preghiere per i defunti e anche tutti i bambini mai nati, a causa dell'interruzione volontaria della gravidanza. A organizzare l'iniziativa il giorno di Ognissanti è la Comunità papa Giovanni XXIII che si radunerà alla Certosa e in altri cimiteri di Emilia-Romagna, Piemonte e Friuli Venezia-Giulia dove appunto sono seppelliti i bimbi che non sono mai venuti alla luce. I cimiteri individuati sono otto: in Emilia Romagna, oltre alla Certosa, quelli di Modena (San Cataldo), Forlì (monumentale) e Rimini.

Saranno "luoghi in cui fare memoria dei piccoli concepiti- spiega la Comunità papa Giovanni XXIII- morti nel grembo delle loro madri prima di venire alla luce. Ricorderemo i bambini morti per cause naturali e quelli che sono stati vittima dell'interruzione volontaria di gravidanza. Piccoli fratelli defunti. La preziosità della loro vita non dipende da quanti giorni è durata, ma dall'essere stata amata da Dio, creata a sua immagine e somiglianza, destinata all'immortalità", commenta il presidente Giovanni Paolo Ramonda. (dire)