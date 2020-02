Giorno del ricordo per le foibe, cerimonia a Palazzo D'Accursio | VIDEO

Seduta solenne del Consiglio comunale in occasione del Giorno del ricordo, istituito per ricordare le vittime delle foibe. Alla seduta, preceduta dalla premiazione del concorso rivolto agli studenti indetto dall'Associazione nazionale Venezia-Giulia e Dalmazia di Bologna (Anvgd) in ricordo di Anita Preghelli esule da Pola, presenti il vicepresidente del cosiglio Marco Piazza, Marino Segnan, presidente Anvgd Bologna , Luciano Monzali, docente di Storia delle relazioni internazionali dell'Università di Bari e il sindaco Virginio Merola.