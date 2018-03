Lavoratori sosta Tper: sciopero il 10 marzo

Il Dipartimento Sosta di Tper si fermerà l’intera giornata di sabato 10 marzo. Lo sciopero è stato proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl perché, come scrivono in una nota congiunta "dopo una attesa di 45 giorni dalla richiesta di incontro urgente con L’Amministrazione Comunale, non c’è stata data nessuna risposta".

I sindacati chiedono chiarimenti urgenti riguardo la Gara per l’affidamento del piano Sosta e dei servizi complementari alla Mobilità per "garantire il rispetto degli impegni assunti dal Comune a tutela dei diritti dei lavoratori di Tper".