Dal 12 al 15 settembre nuova imperdibile edizione di "Saragozza in festa"

Da giovedì 12 a domenica 15 settembre il grande Giardino di Villa Cassarini – di fronte a Porta Saragozza, nel cuore di Bologna - ospiterà la terza edizione di SARAGOZZA IN FESTA, quattro giornate per grandi e piccini che avranno come cornice uno delle oasi verdi più belle del Quartiere Saragozza. Dopo il grande successo delle passate edizione si rinnova un ormai attesissimo momento di festa e condivisione, con tante iniziative e novità pensate per tutta la famiglia: ci saranno musica dal vivo, spettacoli, un mercatino artigianale con bellissime opere dell'ingegno e di riciclo creativo, esibizioni di danza e intrattenimento per i più piccoli (con spettacoli di magia e di bolle di sapone, animazione e baby dance). A pranzo e cena golose specialità di street food soddisfaranno anche i palati più curiosi fra arrosticini di pecora dall'Abruzzo, fritti marchigiani, hamburger e carni cotte al barbecue, specialità e dolci tipici della Sardegna, tigelle goumet, l'originale cannolo siciliano e molto altro ancora. Il tutto accompagnato da un'Area Bar in cui, oltre a vino, cocktails e bevande, a farla da padrone sarà un'impedibile selezione di birre artigianali e tradizionali a cura dei Beer Brothers On The Road, con una decina di spine che ospiteranno le creazioni di piccoli produttori del territorio e non solo. Partenza col botto GIOVEDI' 12 (inizio ore 20) con la comicità del mitico DUILIO PIZZOCCHI, che porterà in scena suoi mitici personaggi in uno spettacolo tutto da ridere! Fra le tante iniziative in calendario da non perdere gli appuntamenti a cura dell'Associazione Bologna Calcio Balilla: si comincia il SABATO, dove dalle 15.30 alle 18 sarà possibile cimentarsi su campi professionali scaldando i polsi in attesa di “Sfida il Campione” (dalle 18.30 alle 20), con dimostrazioni professionali e prove pratiche guidate. Giornata clou per gli appassionati sarà quella di DOMENICA, alle ore 15.30, con la prima edizione del torneo “Coppa Saragozza”, torneo amatoriale non master (solo su iscrizione, posti limitati: iscrizione euro 10 a coppia via What's Up al 393.4419478): a vincitori e finalisti un premio birrario-gastronomico offerto dall'organizzazione. Sempre nelle giornate di SABATO E DOMENICA (dalle 10 alle 19) si terrà il MERCATINO MAMME – La cultura del Riuso, con oltre quaranta bancarelle di giocattoli, accessori per neonati, arredamento camerette, culle, abbigliamento per piccoli e premaman, giochi e libri per bimbi, mentre DOMENICA (dalle ore 14.30) l'appuntamento da segnare in agenda è quello con i bellissimi giochi in legno di Ludobus-Legnogiocando a disposizione di grandi e piccini. Saragozza in Festa è un evento dei Beer Brothers On Ther Road, realtà bolognese specializzata dal 2012 nell'organizzazione di eventi di piazza dove cibo, musica e forme di intrattenimento sempre nuove si fondono per coinvolgere un pubblico trasversale. La manifestazione si avvale del Patrocinio del Quartiere Porto-Saragozza. Ingresso, spettacoli ed attività saranno gratuiti. ORARI: GIOV. 12 e VEN. 13: dalle 18 alle 24 SAB 14 e DOM 15: dalle 10 alle 24 Info e aggiornamenti sul programma: https://www.facebook.com/Saragozza-in-Festa-1712023035760937/ CALENDARIO MUSICA E INTRATTENIMENTO: GIOVEDI' 12 Ore 20: DUILIO PIZZOCCHI SHOW Ore 22: BLACK CHICKS, cover band tutta al femminile VENERDI' 13 Ore 21: VICTUAR Brani originali e non che bussano con gentilezza alla porta dell’anima SABATO 14 Ore 15.30 – 18.30: MAGO LEO Da Italia's Got Talent spettacolo magia e bolle di sapone Ore 15.30 – 18: CALCIO BALILLA Campi professionali a disposizione gratuita Ore 18.30 – 20: SFIDA IL CAMPIONE! Dimostrazione professionale e pratica a cura di Bologna Calcio Balilla Ore 21: EUFORIKA COVER BAND Un irresistibile spettacolo di energia Dance-Pop-Rock allo stato puro DOMENICA 15 Ore 10.30 – 13.30: ANIMAZIONE BIMBI Giochi di gruppo, baby dance e molto altro Ore 14.30 – 19.30: LUDOBUS LEGNOGIOCANDO Bellissimi giochi in legno per il divertimento di grandi e piccini Ore 15.30: PRIMA EDIZIONE TORNEO “COPPA SARAGOZZA” Torneo amatoriale non master a coppie di calcio balilla (iscrizione obbligatoria via What's Up al 393.4419478)

