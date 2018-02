Carnevale dei Bambini, sfilata dei carri il 13 febbraio: centro chiuso e deviazioni bus

La tradizionale sfilata dei carri del martedì grasso del 66° Carnevale dei Bambini si terrà il 13 febbraio e Comporterà deviazioni temporanee di percorso per le linee di bus 11, 13, 14, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 30 e per le navette A e C.

Nel pomeriggio di martedì 13 febbraio, dalle 14.30 alle 17 circa, i servizi delle linee urbane Tper 11, 13, 14, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 30, A e C saranno interessati dalle deviazioni di percorso. I bus effettueranno, a richiesta, tutte le fermate esistenti sui percorsi in deviazione, eccetto in P.zza Malpighi e via Marconi, in cui vengono specificati i numeri civici nel seguente elenco. Vengono, inoltre, attivate le fermate denominate “Indipendenza-Mille” in via Indipendenza 69E e 66-68 e in via S.Isaia 1.

Negli orari di chiusura delle strade del centro sarà istituita una navetta “Due Torri-Viali”, che effettuerà il percorso circolare Piazza di Porta Ravegnana - Strada Maggiore - Viale Ercolani - Via San Vitale - Piazza di Porta Ravegnana per servire gli utenti della periferia-est che sarebbero, altrimenti, più penalizzati dalle deviazioni dei bus che coprono quella parte della città.

DEVIAZIONI:

1) Linea 11

direzione Ponticella/Corelli: … Indipendenza - via dei Mille - via Marconi 16F - piazza Malpighi - via Sant’Isaia - via Frassinago - via Saragozza - via Urbana - via D’Azeglio - via Farini …

direzione Bertalia/rot.Giardini: … piazza Malpighi - via Marconi fr.22 - via dei Mille - via Indipendenza …

2) Linea 13

direzione Pavese-Rastignano: … via San Felice - via Marconi 9 - via dei Mille - via Irnerio - viale le Filopanti - viale le Ercolani - viale Carducci - via Murri …

direzione Normandia: regolare

3) Linea 14

direzione Due Madonne/Pilastro: … piazza Malpighi - via Marconi fr.22 - via dei Mille - via Irnerio - via Malaguti - via Zanolini - via Zaccherini Alvisi - via Massarenti …

direzione Giovanni XXIII: … via San Vitale - via Castiglione - via Farini (fermata l.13) - via Carbonesi - via Barberia - via Sant’Isaia 1 …

4) Linea 19

direzione Casteldebole: … via San Vitale - via Castiglione - via Farini (fermate l.13) - via Dè Carbonesi - via Barberia - piazza Malpighi (l.13) - via Marconi - via Lame…

direzione San Lazzaro: … via San Felice - via Marconi 9 - via dei Mille - via Irnerio - viale Filopanti - viale Ercolani - via Mazzini …

5) Linea 20

direzione Casalecchio: … via Irnerio - via dei Mille - via Marconi 16F - piazza Malpighi - via Sant’Isaia - viale Pepoli - via Saragozza …

direzione Pilastro: … piazza Malpighi - via Marconi fr.22 - via dei Mille - via Irnerio …

6) Linea 25

direzione Dozza-Gomito: … via San Vitale - via Castiglione - via Farini (fermate l.13) - via Dè Carbonesi - via Barberia - piazza Malpighi (l.13) - via Marconi …

direzione Due Madonne: … via Amendola - via dei Mille - via Irnerio - viale Filopanti - viale Ercolani - via Mazzini …

7) Linea 27

direzione Corticella: … via San Vitale - via Castiglione - via Farini (fermate l.13) - via Dè Carbonesi - via Barberia - piazza Malpighi (l.13) - via Marconi 9 - via dei Mille - via Indipendenza …

direzione piazzale Atleti Azzurri-Genova: … via Indipendenza - via Irnerio - viale Filopanti - viale Ercolani - via Mazzini …

8) Linea 28

direzione Indipendenza … via Irnerio - via dei Mille - via Marconi - via U.Bassi - via Venezian - piazza Roosevelt (capolinea)

direzione Fiera: … piazza Roosevelt - via della Zecca - via U.Bassi …

9) Linea 29

direzione Roncrio … via Lame - via Marconi - piazza Malpighi - via Sant’Isaia - via Frassinago - via Saragozza - via Urbana - via D’Azeglio - via Dè Carbonesi - via Tagliapietre …

direzione Parcheggio Tanari : … via D’Azeglio - via Dè Carbonesi - via Barberia - piazza Malpighi - via Marconi - via Lame …

10) Linea 30

direzione S.Michele in Bosco: … via Marconi - piazza Malpighi - via Sant’Isaia - via Frassinago - via Saragozza - via Urbana - via D’Azeglio - via Farini - piazza Cavour …

direzione Sostegno: regolare

11) Linea A

direzione Poliambulatorio: … via Indipendenza - via dei Mille - via Marconi 16F - piazza Malpighi - via Nosadella - via Saragozza - via Urbana - via d’Azeglio - via Farini …

direzione p.zza Liber Paradisus: … via Farini - via Dè Carbonesi - via Barberia - Piazza Malpighi (fermata l.13) - via Marconi - via dei Mille - via Indipendenza …

12) Linea C

direzione Cestello: … via Indipendenza - via Irnerio - via Alessandrini - via Oberdan …

direzione Parcheggio Tanari : … via Farini - via Dè Carbonesi - via Barberia - piazza Malpighi - via Marconi - via dei Mille - via Indipendenza …