Ferragosto 2019, ambulatori aperti: nuovi orari per la Guardia Medica

Nuovi orari il 14 e 15 agosto 2019 per la Guardia Medica. "Azioni tese ad assicurare, in particolare durante i mesi estivi, cure e assistenza al domicilio per prevenire, laddove possibile, ricoveri ospedalieri, e che coinvolgono la Continuità Assistenziale e l’Assistenza Infermieristica Domiciliare, il Pronto Soccorso e gli ospedali dell’Azienda, le Case Residenza Anziani, la Rete delle Cure Palliative, il servizio E-Care" fa sapere Ausl Bologna.

Il numero di telefono della Continuità Assistenziale 051 31 31, attivo dalle 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali e dalle 8 del sabato (o dalle 10 del giorno prefestivo) fino alle 8 del lunedì (o giorno successivo al festivo).

Ambulatori aperti

Mercoledì 14 agosto, dalle 15 alle 18 e dalle 20 alle 22 e giovedì 15 agosto, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, accesso diretto agli ambulatori di

• Bologna Est, Casa della Salute San Donato-San Vitale, via Beroaldo 4/2

• Bologna Ovest, Area Roncati, viale Pepoli 5

• Casalecchio di Reno, Casa della Salute, Piazzale Levi Montalcini 5

• Porretta Terme, Ospedale Porretta Terme, via Zagnoni 5, Alto Reno

• San Giovanni in Persiceto, via Marzocchi 2

• San Pietro in Casale, Casa della Salute, via Asia 61.

A San Lazzaro di Savena, presso la Casa della Salute, via della Repubblica 11, accesso diretto all’ambulatorio di Continuità Assistenziale mercoledì 14 agosto dalle 9 alle 14 e dalle 20 alle 22, giovedì 15 agosto dalle 8 alle 20.