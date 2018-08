Bologna non dimentica: le immagini del 38° anniversario della strage - VIDEO

Come ogni anno migliaia di bolognesi in piazza accanto ai familiari delle vittime. Presente, oltre al ministro Bonafede, anche il presidente della Camera Roberto Fico: 'Non un passo indietro, a settembre una riunione con i familiari delle vittime'.

Sul palco, dopo il minuto di silenzio, il sindaco Virginio Merola, emozionato, ripete quanto detto nella sala Consiliare: 'Come sindaco mi sento un po' umiliato, ma lo dico insieme a voi: ditelo ai familiari delle vittime del 2 agosto, senza la scorciatoia dei social network, ditelo che non esiste più il problema del fascismo'.