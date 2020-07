2 agosto, il manifesto: "Strage fascista, organizzata dalla P2 e protetta dai servizi segreti"

"La strage è stata organizzata dai vertici della loggia massonica P2, protetta dai vertici dei servizi segreti italiani, eseguita da terroristi fascisti". È il manifesto stampato in occasione del 40° anniversario della strage del 2 agosto dal comitato familiari delle vittime.

"Alla faccia della pista palestinese", ha detto in conferenza stampa Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione dei familiari, mostrando il manifesto. "Nel 1979 i vertici della loggia p2 hanno organizzato la strage predisponendo una serie di depistaggi che si sono svolti soprattutto nel 1980 – ha continuato – ma direi che stanno proseguendo anche adesso".

Confermato il no al corteo. "Quest'anno – ha spiegato il presidente – la manifestazione causa covid sarà particolare e si svolgerà in due momenti distinti, uno nel cortile del Comune e un altro in stazione quando i familiari, in un corteo di bus capeggiato dal 37, si recheranno in stazione per la deposizione delle corone".

Non si esclude, ma è ancora da decidere, che il tradizionale minuto di silenzio venga fatto davanti all'orologio della stazione, fermo alle 10.25 di quarant'anni fa. Nessuna conferma invece, per ora, per quanto riguarda gli ospiti istituzionali, assicura Bolognesi: "Da Roma non sappiamo nulla nel modo più assoluto".

