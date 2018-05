'Mai più fascismi': il 2 giugno raduno nazionale a Bologna

Manifestazione nazionale il 2 giugno a Bologna, giorno della Festa della Repubblica. Ad organizzare l'evento, il coordinamento "Mai più fascismi", nato nei mesi scorsi sulla base dell'appello nazionale promosso da 23 sigle tra associazioni, sindacati e partiti: Acli, Aned, Anpi, Anppia, Arci, Ars, Articolo 21, Cgil, Cisl, Comitati Dossetti, Coordinamento democrazia costituzionale, Fiap, Fivl, Istituto Alcide Cervi, L'altra Europa con Tsipras, Libera, Liberi e uguali, Libertà e giustizia, Pci, Pd, Prc, Uil e Uisp. Appuntamento alle 16 in piazza Nettuno.

Molte altre sigle hanno aderito in un secondo momento a "Una Repubblica antifascista e antirazzista" e quasi 70.000 persone hanno sottoscritto l'appello su Change.org, dato a cui bisognerà raggiungere il risultato dei banchetti per la raccolta firme organizzati in tutta Italia.