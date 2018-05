2 giugno | Dai negozi in centro, ai supermercati: in molti resteranno aperti

Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica Italiana: una giornata celebrativa nazionale istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana nel giorno in cui nel 1946 ci fu il referendum istituzionale. Quest'anno il 2 giugno cade di sabato, quindi non ci sono "ponti": resta comunque una ricorrenza festiva da celebrare. Ma non sarà festa per tutti. Diverse, infatti , le attività commerciali che resteranno aperte, tra negozi, supermercati e centri commerciali. Porte aperte, ad esempio al:

PARCO COMMERCIALE MERAVILLE

Il centro commerciale Meraville (Viale Tito Carnacini, 57) sarà aperto come un sabato qualunque con orario 9.00 - 21.00.

CENTRO COMMERCIALE VIALARGA

L'ipermercato del centro commerciale è aperto con orario 9.00-20.00, mentre i negozi della galleria rispettano l'orario 9.30 - 20.00. Il centro commerciale si trova in Via Larga, 10.