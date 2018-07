Aeroporto, sciopero Enav il 20 luglio 2018: voli a rischio

Voli a rischio in Italia per la giornata di venerdì 20 luglio 2018, una data particolarmente dedicata perchè per molti iniziano le vacanze estive. Le sigle sindacali che riuniscono i controllori di volo hanno proclamato uno sciopero della durata di 24 ore che era previsto per giovedì 5 luglio, ma è slittato al 20 dopo l'incontro tra i sindacati e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli: inizierà alle ore 00.01 e terminerà alle ore 23.59, coinvolgendo tutti i dipendenti della società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e che conta in totale 4.200 lavoratori.

Lo stop coinvolge anche i lavoratori del comparto aereo e indotti aeroportuali. Un altro sciopero è previsto per la giornata di sabato 21 luglio e interesserà la società Air Italy e Panorama Aierlines e l’aeroporto di Reggio Calabria.