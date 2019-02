Accadde nel 1530: Carlo V incoronato imperatore in San Petronio

Il 24 febbraio 1530 nella chiesa di San Petronio si celebrò l'incoronazione imperiale di Carlo V. Era il giorno del suo compleanno e Carlo V fu l’ultimo imperatore del Sacro Romano Impero ad essere eletto da un papa: Clemente VII.

Dato il grande affollamento di Piazza Maggiore, gremita di persone giunte da ogni dove per assistere al grande evento, per facilitare la processione dei sovrani e dei potenti, fu eretto un pontile che rendeva comunicanti le stanze del Palazzo Pubblico (Palazzo d’Accursio), in cui alloggiavano Carlo V e Clemente VII, e San Petronio. Per ragioni di sicurezza, la città venne fortificata: Piazza Maggiore e le porte furono chiuse da Antonio de Leyva e dei suoi soldati armati a protezione dell’imperatore.

Per preparare la cerimonia furono chiamati in città i più prestigiosi architetti, artisti, pittori e artigiani: le strade furono adornate di statue e fontane e coperte di veli tesi tra le facciate delle case, mentre, nella chiesa, furono costruite cappelle e tribune, riccamente addobbate, a somiglianze di San Pietro in Vaticano.

L'Imperatore ricevette la corona aurea e al termine della cerimonia partì una processione da Piazza Maggiore, passando per via Orefici,: il Papa e l’imperatore su un unico baldacchino seguiti dall'aristocrazia e dagli ambasciatori di diversi Stati, oltre a prelati e soldati germani e spagnoli guidati dal loro capitano generale.

Carlo V, che già lungo la processione aveva mostrato la sua magnificenza "seminando denari", nominò conti e cavalieri alcuni gentiluomini bolognesi prima di rientrare a Palazzo Pubblico con la sua corte. (fonte: Bologna Welcome)