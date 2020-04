25 aprile e assembramenti al Pratello, il caso finisce in Regione

"La manifestazione organizzata il 25 aprile in via del Pratello ha esposto seriamente a rischio sanitario tutti i presenti e quindi anche tutti coloro con cui sono venuti successivamente a contatto". A scriverlo, in un'interrogazione, sono Michele Facci e Daniele Marchetti (Lega), che chiedono al presidente Stefano Bonaccini "quali siano gli eventuali provvedimenti che intenda assumere rispetto all’accaduto con particolare riferimento all’aspetto sanitario e di contenimento della diffusione del contagio".

I leghisti spiegano: "Osservando i video pubblicati sul web e le immagini diffuse dai media, è chiaramente evidente che non sono state rispettate le elementari norme di sicurezza imposte e le distanze sanitarie fra gli intervenuti alla manifestazione. Il fatto - continuano - riveste indubbiamente i caratteri di gravità, sia per il palese disprezzo per le regole sia per il rischio sanitario che inevitabilmente è stato aumentato con la violazione delle prescrizioni". Per questo chiedono al presidente della Regione di esprimere il proprio giudizio sulla vicenda e di assumere i dovuti provvedimenti.