Calcio, partita Spal-Parma al Dall'Ara: bus deviati

Domenica 26 agosto per la partita di calcio Spal-Parma allo stadio Dall’Ara di Bologna sono previste deviazioni per le linee Tper.

Sarà vietato il transito dei mezzi in servizio di linea per la temporanea chiusura, in diverse fasi, di tratti delle vie Porrettana e Andrea Costa.

Nelle fasce orarie di chiusura delle strade, saranno in vigore le seguenti deviazioni temporanee di percorso delle linee di bus:

1) Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e dalle ore 19.40 alle 20.30 circa

- Linea 14

direzione Giovanni XXIII: … via A.Costa - via Montefiorino - via Tolmino - viale Gandhi (rotonda Romagnoli) - via Nenni (fermata provvisoria) - via della Barca …

fermate soppresse: Magnani, Stadio, Lino, Certosa, Ghisello e Barca

fermate provvisorie: Montefiorino, Certosa Gandhi e viale Nenni in prossimità con via della Barca

direzione Due Madonne/Pilastro: … via della Barca - via Saragat (fermata provvisoria) - rotonda Romagnoli - viale Pertini - via Pasubio - via Timavo - via Montefiorino - via Andrea Costa …

fermate soppresse: Barca, Ghisello, Certosa, Lino, Stadio e Magnani

fermate provvisorie: viale Saragat, in prossimità con via della Barca, Cividali, Weber e Montefiorino