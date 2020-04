300mila mascherine non in regola, i Nas sequestrano un intero carico | VIDEO

300mila pezzi, per un valore di 250mila euro. E' il carico di mascherine sequestrato dai Nas di Bologna in un deposito in provincia. I pezzi, di diverso tipo tra chirurgiche e con valvola, sono tutti di importazione cinese ma sono risultati privi di istruzioni in italiano. Tutto il carico era destinato a rifornire esercizi di vendita al dettaglio, farmacie e parafarmacie dell’area emiliano-romagnola e delle regioni limitrofe.