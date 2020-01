Smog, emergenza rientrata: stop misure emergenziali

Oggi 30 gennaio è l'ultimo giorno di misure emergenziali anti-smog. Lunedì 27, ARPAE aveva diffuso dati allarmanti, con il superamento per 3 giorni consecutivi dei limiti delle polveri PM10 a Bologna e in altri comuni della Città Metropolitana, quindi erano stati disposti tre giorni (dal 28/1 al 30/1 compreso) i blocchi per abbassare i livelli di inquinamento anche a Argelato, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena e Zola Predosa e Imola.

Dal 31 gennaio, riprendono le limitazioni per i diesel fino a euro 3 e benzina fino a euro 1 dalle 8,30 alle 18,30. Le limitazioni saranno in vigore fino al 31 marzo, previste dal Piano dell'Aria.

Dati dal 30 gennaio al 3 febbraio

Gallery