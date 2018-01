4 ristoranti a Bologna, vince la trattoria 'Da me'

Aveva già vinto il premio per la migliore cotoletta alla Petroniana, e ora l'osteria 'Da me' di via San Felice 50 incassa anche il titolo di migliore osteria di Bologna, così come suggellato dalla trasmissione Tv '4 Ristoranti', la creatura dello chef-presentatore Alessandro Borghese, la cui puntata bolognese è andata in onda ieri sera su SkyUno alle 21:15.

Le osterie in gara erano Il Cambio, La lanterna. al 15 e appunto Da me, che si è aggiudicata la gara: quattro cene con ospiti Borghese e gli altri tre ristoratori come commensali, che alla fine danno un guidizio da 1 a 10 sullo sfidante di turno a Location, menu, servizio e conto. Bonus di 5 punti per il miglior ragù alla bolognese.

La prima osteria ad essere giudicata è Il Cambio: tortellini molto apprezzati, i dolci un po' meno. Qualche reprimenda sul conto, e infine 76 punti in classifica. Alla Lanterna, un punteggio simile, con qualche imperfezione nei secondi: colleziona 79 punti. A Da me tocca la terza tappa del tour: locali cucina decisamente ok per lo chef Borghese: qualche diatriba sulla già ampiamente premiata cotoletta alla bolognese, ma il totale per Elisa -la titolare- è di 78 punti. E' infine il turno per osteria Al 15, molto tradizionale e per qualche commensale anche troppo: qualche osservazione sul menu troppo eterogeneo, Al 15 incassa 66 punti, molto apprezzato però per la location casalinga.

Il bonus 'ragù' va a Il Cambio, ma alla fine è Da me di Elisa a convincere Alessandro Borghese, che con il suo giudizio ha ribaltato la classifica provvisoria.