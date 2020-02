5G, l'inchiesta di Giuliano Bugani: "Micro antenne montate nei lampioni a nostra insaputa"

Il bolognese Giuliano Bugani è già autore di alcune inchieste come quella sulla presenza di amianto nei nostri acquedotti e di "Mani sulla sanità: la rivolta". Una voce "scomoda" che oggi sta portando avanti degli studi e delle raccolte sulla pericolosità del 5G, la tecnologia di rete mobile che arriva dopo il 2G, il 3G e il 4G e che è al momento in fase sperimentale in alcune città con previsioni di lancio sul mercato dal 2020. C'è chi però, come Bugani, ha dei forti dubbi sulla sua pericolosità. E lo scorso 26 gennaio a Bologna c'è anche stata una manifestazione a riguardo.

Abbiamo chiesto a Giuliano Bugani di darci la sua versione, condividendo gli studi portati avanti fino ad oggi e le ricerche che arrivano dgli USA, dove dei suoi colleghi hanno prodotto documentari interessanti che trattano proprio questo argomento.

Cos'è esattamente il 5G? Come e perchè è pericoloso per la nostra salute?

"L'acronimo 5G in realtà non significa niente. Si tratta di un progetto di controllo militare dell'umanità. Il senso che l'acronimo vuole evocare è falso. Un progetto molto pericoloso per tutti gli esseri viventi, perchè si basa sull'utilizzo di onde elettromagnetiche".

Ci sono studi che lo dimostrano? Quali?

"Gli studi già da anni in rete dimostrano la sua pericolosità. Inoltre consiglio di guardare il documentario del regista americano Sacha Stone, dal titolo '5G', dove esponenti di alto livello scientifico e militare spiegano e confermano ciò che sto dicendo. Faccio qualche esempio preso proprio dal documentario citato.

Al minuto 51:00 parla uno speaker: "Il 5G è stato lanciato in tutto il mondo senza test sulla sicurezza. E lo ripeto di nuovo: senza test sulla sicurezza! E ora abbiamo scienziati di ogni tipo che dicono ‘ Fermatevi! ‘. Perché gli studi sul WIFI riscontrano collegamenti al cancro. Cancro al cervello e danni al DNA! E portano l’ autismo, l’Alzhaimer e altro!"

E ancora il Dr. Martin Pall, Professor Emeritus, Whashington State University, al minuto 52:35: 'Il 5G essendo che produrrà onde molto più basse e potenti di quelle odierne, e si aggiungerà a quelle già installate, delle quali si sa già il loro effetto negativo sulla salute, noi non parliamo solo di frequenze, ma di trasmissioni e pulsazioni, che esso produce. E questi fenomeni causano effetti biologici molto importanti. L’industria ignora completamente questo. Il problema è che stanno installando antenne 5G in quantità esponenziali ovunque! Senza nemmeno un test biologico'.

Quali sono le precauzioni che dobbiamo prendere usando cellulari e dispositivi connessi alla rete?

"Le precauzioni sono quasi nulle, in quanto possiamo evitare il campo magnetico del nostro telefono cellulare, ma non possiamo evitare i campi magnetici wi-fi e i prossimi 30.000 (proprio così!) 30 mila satelliti che il 5G prevede vadano messi in orbita. Non possiamo nemmeno proteggerci dalle micro antenne che di nascosto vengono installate ovunque a insaputa dei cittadini".

A proposito di antenne: è vero che le antenne di cui dobbiamo avere paura non sono quelle ben visibili? Dove sono le antenne del 5G?

"Le micro antenne del cosiddetto 5G, vengono montate anche la notte nei lampioni dell'illuminazione pubblica, o nei fari delle rotonde, a insaputa di tutti i cittadini. Il 5G prevede una frequenza diversa dal 4G, cioè quello che oggi utilizziamo con il nostro telefono cellulare. Il 5G, essendo, come ho detto prima, un'arma militare di controllo, prevede una frequenza diversa e conseguentemente un'antenna o micro antenna ogni 100 metri circa. Inoltre verranno inseriti microchip equivalenti alle micro antenne in tutti prossimi elettrodomestici e televisori, e altri oggetti digitali. saremo irradiati 24 ore al giorno per sempre. Questo significa che anche vicino alle scuole potrebbero esserci adesso o nel futuro più prossimo, le micro antenne. A insaputa dei cittadini.

Ha raccolto e studiato tanto materiale: ci fa un riassunto delle sue scoperte e di come sta divulgando queste informazioni?

"Sì, sto cercando di portare avanti un'inchiesta su questo tema, e per ora non vorrei anticipare niente. Molte informazioni sono in rete anche se è difficile scovarle, in quanto è necessario prima avere conoscenza di basi fondamentali per la ricerca. E in rete si trova anche un appello firmato da scienziati, medici, organizzazioni ambientaliste e cittadini rivolto all'ONU, all'OMS, all'UE, al Consiglio d'Europa e ai governi di tutte le nazioni, che chiede urgentemente l'arresto della diffusione della rete wireless 5G, incluso il 5G dai satelliti spaziali perchè 'Il 5G aumenterà in modo massiccio l'esposizione alle radiazioni a radiofrequenza (RF) sulle reti 2G, 3G e 4G per le telecomunicazioni già installate. E’ dimostrato che le radiazioni RF sono dannose per l'uomo e l'ambiente. Lo spiegamento del 5G costituisce un esperimento sull'umanità e sull'ambiente, definito come un crimine secondo il diritto internazionale'.

Ha rivolto delle domande alla politica su questo argomento? Che risposte ha avuto se le ha avute?

"Non ho rivolto nessuna domanda alla politica, o per essere più precisi, ai politici. Non risponderebbero dicendo la verità. Ci sono però centinaia di comitati Stop 5G in tutta Italia che stanno continuando a formarsi e a fare crescere il numero dei cittadini che stanno prendendo consapevolezza di quanto i politici stanno permettendo di fare alle loro spalle".

