8 marzo: in migliaia al corteo serale per le vie del centro

Una festa molto partecipata quella dell'8 marzo in città. La giornata di iniziative si è conclusa con un corteo serale, partito alle 18 in Piazza del Nettuno, che ha visto la partecipazione di almeno 4mila persone.

Una festa che oggi è stata anche sciopero: una giornata per ricordare che non è solo commemorazione con mimose al seguito a celebrare la parità di genere, ma anche impegno politico.

Per questo, la rete 'Non una di meno' con lo slogan 'wetoogether' (un adattamento al grido 'metoo' riferito alla campagna anti-molestie sul lavoro partita da Hollywood, ndr) oggi si è messa in mostra anche sotto le Due Torri.

Questa mattina, l'evento tematico sul Crescentone che ha visto qualche momento di tensione quando i consiglieri comunali di Lega Nord e Forza Italia, Lucia Borgonzoni e Marco Lisei, sono arrivati in Piazza Maggiore, accolti da slogan e cori.

Per le donne "una provocazione". Le contestazioni sono partite immediatamente al grido di "Razzisti" e "assassini", mentre intanto prendeva forma il coro "siamo tutte anti-fasciste", mentre i due consiglieri di opposizione (Borgonzoni è stata anche eletta al Senato) venivano protetti da un cordone di agenti e dalla Digos.

"Accerchiati, insultati e minacciati..." ha scritto Lisei su Facebook "la festa delle donne è diventato questo....". PIù tardi è Borgonzoni a dare la sua versione dei fatti, alla tv locale E'tv: "Stavamo andando a prenderci un caffè usciti da Palazzo D'Accursio, quando siamo stati accerchiati e insultati" ha spiegato la neo-senatrice che sta valutando l'ipotesi di fare denuncia.