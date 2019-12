Natale di solidarietà, i tassisti donano buoni taxi per le persone bisognose

Una delegazione di tassisti bolognesi di Cotabo e Cat è stata ricevuta dal Cardinale di Bologna, Matteo Zuppi. All'incontro, chiesto in vista delle festività natalizie, hanno partecipato anche dirigenti e consiglieri d'amministrazione delle due cooperative.

Cotabo e Cat hanno donato alla Curia di Bologna dei buoni taxi da utilizzare per le proprie esigenze di spostamento o da donare a persone bisognose o con particolari esigenze di mobilità.

Al Cardinale Zuppi è stata donata anche una targa ricordo sulla quale è incisa, simbolicamente, la licenza da tassista numero 120, ad indicare il 120° Pastore della Chiesa Bolognese.

"Ringrazio il cardinale Zuppi per averci ricevuto nuovamenete e per essere venuto, nei mesi scorsi, in visita alla nostra sede - dichiara Riccardo Carboni, presidente di Cotabo - Il rapporto con i tassisti, che vivono quotidianamente la città per lavoro, è il segno della sua grande attenzione per Bologna"