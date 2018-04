8 aprile 'bomba-day': stop al traffico nella 'danger zone', evacuate circa 10mila persone

Domenica 8 aprile, a partire dalle ore 8,30, sono previste le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico, del peso di 500 libbre e in cattivo stato di conservazione, risalente alla seconda guerra mondiale, rinvenuto tra le vie Zanardi e Bovi Campeggi, nelle vicinanze del sottopasso ferroviario, in terreno di proprietà privata. L'operazione prevede il dispolettamento sul luogo e il successivo trasporto nella cava “I Laghi” (località Pianoro) per procedere al brillamento.

I residenti interessati dal provvedimento sono 9.401, 781 i civici coinvolti, per un totale di 5.694 famiglie, di cui 1.270 con over 75. Un elicottero 'anti-sciacalli' veglierà per tutta la durata dell'operazione sulla "danger zone".

Saranno gli artificieri dell'Esercito provenienti dal Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore a provvedere al disinnesco. L'ordigno è già stato messo in sicurezza dai genieri dell’Esercito intervenuti, a partire dallo scorso 15 marzo, per circoscrivere l'area e realizzare attorno alla bomba una struttura di protezione.

Dall'Esercito sottolineano che "i reparti del Genio grazie alle esperienze maturate nei teatri operativi ed alla elevata connotazione "dual-use", operano in favore della comunità e sono competenti della bonifica di ordigni inesplosi e residuati bellici su tutto il territorio nazionale". Nel solo 2017 gli interventi di bonifica effettuati dagli artificieri dell' Esercito sono stati circa 3.000 di cui 24, ritenuti complessi, hanno comportato l’evacuazione di cittadini.

Anche il Museo d'Arte Moderna MAMbo e il Museo Morandi saranno chiusi fino a conclusione delle operazioni.