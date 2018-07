Passante, Bonaccini a Dell'Orco: 'Opere necessarie, si faranno'

Come una goccia cinese, continua il governatore Stefano Bonaccini a lanciare segnali al Governo gialloverde sulle infrastrutture dell'Emilia-Romagna. Il presidente lo fa anche oggi, in Assemblea legislativa, durante la discussione sul rendiconto 2017 della Regione. Perche' dopo oltre un mese il ministro ai Trasporti Danilo Toninelli non ha ancora risposto alla richiesta di incontro da parte di Bonaccini.

"Sarebbe corretto vedere ogni tanto una risposta", punge il presidente, che arriva anche a chiedere ai 5 stelle di fare da tramite con il 'loro' ministro. "Mi auguro che sulle infrastrutture ci darete una mano, per non bloccare gli investimenti- sollecita Bonaccini, in aula- sulle ciclovie vogliamo procedere e anzi, come Conferenza delle Regioni, abbiamo chiesto al sottosegretario Dell'Orco di verificare la disponibilita' di ulteriori risorse per altri progetti.

Dopodiche', ci sono opere che non possono essere bloccate o che non possono non essere completate. Mi auguro che da parte di tutti i ministri del Governo ci sia sempre sollecitudine nel rispondere, perche' siamo un'istituzione e meritiamo rispetto. Visto che i 5 stelle chiedono a noi di accelerare sulle ciclovie, chiamino il loro ministro Toninelli perche' dopo un mese non ha ancora risposto alla nostra richiesta di incontro". (Dire)