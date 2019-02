Cibo ammuffito e verdure marce nel frigo, nei guai titolare di alimentari

Prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione e vendita di bevande alcoliche refrigerate, nonostante il divieto imposto dall'ordinanza antialcool, in un negozio di alimentari della Bolognina.

A finire nei guai il titolare, un 40enne residente in città e originario del Bangladesh. Ieri pomeriggio gli agenti del reparto territoriale Navile della Polizia Locale di Bologna sono entrati nell’esercizio per un controllo a tutela dei consumatori e per il rispetto dell’ordinanza antialcol in vigore in Bolognina.

Gli agenti notano subito numerose birre all’interno di un frigorifero in funzione ed è partito il primo verbale da 400 euro. Da un altro frigorifero, contenente prodotti alimentari confezionati come formaggi, latte, snack, cioccolato, diversi tipi di salumi e verdure, proviene cattivo odore. Gli agenti controllano e trovano prodotti ammuffiti e verdure marce. I prodotti sono stati sequestrati penalmente ed è scattata anche la denuncia.