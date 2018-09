Ranking THE: Unibo nella top mondiale degli Atenei

Con un balzo in avanti di quaranta posizioni l’Università di Bologna raggiunge per la prima volta la top 200 degli atenei mondiali nel ranking stilato dalla rivista inglese Times Higher Education (THE). Se infatti lo scorso anno l’Alma Mater era arrivata al posto 220, nell’edizione 2019 della classifica – annunciata oggi – l’Ateneo bolognese avanza fino a conquistare il posto numero 180 a livello mondiale. Considerando che nel mondo esistono circa 26mila università, l’Alma Mater si conferma così, anche secondo il ranking Times Higher Education, nell’1% dei migliori atenei a livello globale.

Il punteggio complessivo dell’Università di Bologna cresce dal 50,6 fatto segnare lo scorso anno al 54,7 di quest’anno. In particolare, l’Alma Mater ottiene i migliori risultati nell’indicatore relativo alla qualità della didattica (che passa da 43,6 a 51,2) e alla reputazione nel campo della ricerca scientifica (che sale da 80 a 82,7). E ci sono miglioramenti consistenti anche per la valutazione complessiva dell’attività di ricerca (che passa da 30,1 a 32,6) e per i risultati delle collaborazioni tra Ateneo e aziende (da 39,1 a 43,9).

"Dopo aver raggiunto, lo scorso anno, la top 200 mondiale del ranking QS, l'Università di Bologna è tra i migliori atenei al mondo anche secondo l'altrettanto prestigiosa classifica di Times Higher Education", dichiara il Rettore Francesco Ubertini. "Anche se non ci si può basare unicamente sui ranking per valutare la qualità di un ateneo, si tratta di un risultato di cui siamo molto soddisfatti, perché ancora una volta dimostra che lo sforzo fatto in questi anni per rendere l’Alma Mater un punto di riferimento a livello internazionale viene riconosciuto e premiato".