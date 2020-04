Capriolo arriva in città e si incastra in un cancello | VIDEO

Si dice che ai tempi del coronavirus, con la gente chiusa in casa, gli animali selvatici si riprendano più spazi fino ad arrivare vicini ai centri abitati. E se qualche settimana fa la Città metropolitana di Bologna aveva dovuto duramente smentire l'esistenza di una mamma cinghiale in giro con i suoi piccoli nei borghi dell'Appennino, è vero che oggi pomeriggio la Polizia locale della Città metropolitana è dovuta intervenire per salvare di un capriolo presso un condominio in zona Ponticella a San Lazzaro di Savena.

Un giovane esemplare è arrivato disorientato tra le case e si è incastrato con la pancia fra le sbarre del cancello di un condominio. Verso le 14 ecco dunque l'intervento degli agenti della Polizia metropolitana che hanno creato uno sbarramento stradale con il supporto di alcuni condomini e, con l'aiuto di un cric per divaricare le sbarre, hanno liberato l'animale che ha prima raggiunto il sottostante Savena per bere e poi si è allontanato. (Dire)