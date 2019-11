Anche il kebab diventa di cioccolato: al via il Cioccoshow 2019 - VIDEO

Da oggi a domenica in piazza XX settembre c'è il Cioccoshow. Stamattina ha preso il via la quindicesima edizione con 65 stand e tante novità da gustare. L'ingresso è gratuito, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20; sabato sera con la Ciocconight gli stand sono aperti fino alle ore 24.

“Il Comune di Bologna è molto soddisfatto del successo che il Cioccoshow continua ad avere anche in piazza XX settembre – ha commentato l’assessore Alberto Aitini – avere aumentato gli espositori del 20%, dai 50 dello scorso anno ai 65 di quest’anno è un

segnale di conferma si come questa manifestazione sia ormai entrata nel cuore dei bolognesi e dei tanti turisti che arrivano in città”.

Subito in funzione il laboratorio del cioccolato artigianale condotto da Renato Zoia, la Fabbrica del cioccolato dove si possono ammirare dal vivo tutte le fasi di lavorazione del cacao che avvengono nei laboratori artigianali, dalla tostatura della fava

fresca al concaggio fino al temperaggio ed infine alla modellazione della barretta di cioccolato. Così come “Pianeta cacao”, un divertente gioco per raccontare il mondo delcioccolato ai più piccoli.

Al via anche la partnership con la Fondazione Sant’Orsola Onlus, a sostegno dei suoi progetti a partire da “Al Sant’Orsola come a casa”, che vede protagonista Cna. E’ possibile donare allo stand della Fondazione o nelle cassettine presso tutti i maestri cioccolatieri, che mettono a disposizione 25 chili di cioccolato di alta qualità (cioccolatini, tavolette, crema spalmabile) come ‘montepremi’ a cui potranno concorrere tutti i visitatori del Cioccoshow che, avendo acquistato almeno 10 euro di prodotti, riceveranno un biglietto con un numero di serie. Per provare a vincere occorre “attivarlo” registrandosi, riportando il numero di serie, sul sito della Fondazione Sant’Orsola Onlus.

Il Programma

Questo il programma degli showcooking coi maestri bolognesi della pasticceria e dell’enogastronomia:

- venerdì 22 novembre ore 16 Laboratorio Pasticceria: Show Cooking a cura di Maurizion Lunardon Responsabile Produzione di Andrea Stainer Chocolate e Max Poggi. Degustazioni Eventi Laboratorio di Cioccolato. Organizzato da: Andrea Stainer Chocolate. Ingresso Libero.

- Sabato 23 novembre ore 12 Laboratorio Pasticceria: Show cooking con Francesco Elmi. Eventi Laboratorio di Cioccolato. Organizzato da BFS Srl. Tecnica: Caramella salata ricoperta di gianduia. Ingresso Libero.

- Sabato 23 novembre ore 15 laboratorio Pasticceria: Box gastronomica offerta da Assicurazioni Generali Agenzia Generale Bologna Levante. Degustazioni Eventi Laboratorio di Cioccolato.

- Sabato 23 novembre ore 17 Laboratorio Pasticceria: Show cooking con Andrea Tedeschi. Degustazioni Eventi Laboratorio di Cioccolato. Tecnica: tartelletta Mapalà (Mango, Passion Fruit e latte), bicchierino ai tre cioccolati. Ingresso Libero.

- Domenica 24 novembre ore 12 Laboratorio Pasticceria: Il Premio Sodero 2019 va a Graziano Giovannini. Eventi Laboratorio di Cioccolato. Ingresso Libero

Il Cioccoshow è promosso da Cna Bologna con il contributo della Camera di Commercio di Bologna. L’organizzazione dell’evento è curata da BF Servizi. Col patrocinio di Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna e Regione Emilia-Romagna.