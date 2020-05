Coronvirus, tra gli scarcerati anche noto ex narcotrafficante di cocaina della 'Ndrangheta 'bolognese'

L'ondata di scarcerazioni dovute ai rischi per coronavirus ha lasciato tracce anche nel bolognese. A essere trasferito agli arresti domiciliari, tra i 376 nomi noti di detenuti che hanno lasciato il carcere a causa del rischio contagio da coronavirus, c'è anche Francesco Ventrici, 47 anni, ritenuto dagli inquirenti il 'broker' della 'ndrangheta per quanto riguarda l'importazione di cocaina dal sud america.

Ventrici, citato anche nel libro 'Zerozerozero' di Roberto Saviano, è uno dei nomi di spicco dell'inchiesta 'Due Torri connection', che nel 2011 portò al suo arresto e al sequestro di oltre 10 milioni di euro di beni, compresa la villa nel bolognese ove ora dimora, immobile successivamente dissequestrato nel 2017 e ora sua dimora in regime di arresti domiciliari.

Sempre nel 2017 è arrivata per Ventrici, originario di San Calogero, nel vibonese, la condanna a 26 anni per narcotraffico nell'ambito dell'indagine sull'importazione per via aerea di un carico da 1500 kg di cocaina dall'Ecuador. Al provvedimento è stato presentato appello, mentre per un altro procedimento aperto a Catanzaro, sempre su fatti di traffico di droga, è arrivata la condanna a 10 anni in secondo grado.

Il legali di Ventrici, Mirna Raschi e Giovanni Vecchio, già dalla scorso marzo avevano presentato istanza di scarcerazione presso il tribunale di sorveglianza di Reggio, provvedimento accolto e firmato dalla giudice Angela Incognito. Troppo precarie le attuali condizioni di salute di Ventrici, obeso e diabetico insulino-dipendente: il rischio di contrarre il coronavirus dentro le mura del penitenziario unito alla comorbidità hanno portato al differimento della pena presso il domicilio bolognese.