Campane a festa e messa in streaming: il programma della Pasqua durante il Coronavirus

Disegni dei bambini alle finestre e campane a festa, a mezzogiorno e alle 19, per celebrare il giorno di Pasqua. Ma messe rigorosamente a porte chiuse. Così l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, ha deciso di celebrare il Triduo pasquale del prossimo fine settimana.

Pur con numeri in calo, rimangono comunque in vigore le limitazioni e le disposizioni dell'Arcidiocesi per la settimana santa. "Per evitare assembramenti e movimenti delle persone - spiega la Curia - le celebrazioni per il Triduo dovranno svolgersi nelle chiese a porte chiuse, alla presenza dei soli ministri necessari a una degna celebrazione, rispettando le distanze di sicurezza".

Tutti i fedeli sono quindi "invitati a collegarsi da casa alle celebrazioni dell'arcivescovo o della propria comunità, che verranno trasmesse attraverso i mezzi di comunicazione". Nel dettaglio, per "Venerdì Santo, giorno di digiuno, verrà introdotta una speciale intenzione di preghiera per la situazione attuale di epidemia e verrà omesso il bacio di adorazione della croce".

Per il Sabato Santo, invece, la Diocesi diffonderà "un'apposita preghiera di benedizione delle uova pasquali, che potrà essere recitata in famiglia". Domenica di Pasqua, infine, "è rivolto l'invito ad adornare le finestre delle case, dei campanili e delle torri con i tradizionali addobbi, coperte colorate, bandiere e disegni dei bambini di questo periodo. A mezzogiorno e alle 19 tutte le campane suoneranno a festa". La Diocesi ha predisposto anche "sussidi specifici" per la preghiera personale e in famiglia.

Tutte le celebrazioni pasquali di Zuppi da giovedì 9 a domenica 12 saranno trasmesse in streaming e dalle emittenti locali. "Desideriamo manifestare la premura verso il popolo di Dio che ci è affidato e celebrare nel modo migliore possibile i giorni santi della Pasqua - spiega l'arcivescovo di Bologna - è una Pasqua molto diversa al termine di una Quaresima molto Quaresima, che abbiamo vissuto in queste settimane di dura, severa e lotta per la vita".

Zuppi rimarca che "non possiamo celebrare assieme come vorremmo questa gioia: la vittoria della luce sulle tenebre, della vita sulla morte. Quanto abbiamo bisogno di questo annuncio Pasquale, ancora di più divisi e isolati come siamo. E la Pasqua ci sveglia dal sonno della rassegnazione, ci libera dalla tristezza per cui nulla vale la pena e dal rischio che l'isolamento accentui il nostro individualismo. Il male non ha vinto, la croce non è l'ultima parola, non siamo fatti per essere isolati e il Signore ha dato la vita perché nessuno sia lasciato solo. Questa è la Pasqua", conclude il cardinale. (Dire)

