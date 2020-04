Coronavirus, nel reparto di terapia intensiva del Sant'Orsola: "L'emergenza continua" | VIDEO

L’emergenza non è finita, il calo dei contagi fa ben sperare ma nelle Terapie Intensive, come quella polivalente del Policlinico di S. Orsola, si continua a lavorare come il primo giorno tra paura e solidarietà, tra la vita e la morte.

In questo video del Policlinico Sant'Orsola, una serie di testimonianze dal reparto. "Continuiamo a fare il nostro lavoro come prima - dice Elisabetta Pierucci, responsabile Terapia Intensiva - con ritmi più serrati e più strass perché abbiamo la necessità di proteggerci per non avere l’ansia di portare con noi qualcosa a casa. Però riusciamo anche a ridere e scherzare a creare un clima tranquillo perché tutti si sentano accolti e capiti”

“Abbiamo tutti paura, da quando usciamo di casa la mattina, - dice Antonella Gramantieri, coordinatrice infermieristica - poi arriviamo qui, ci guardiamo negli occhi e diciamo: partiamo! Non siamo mai da soli sul paziente ma sempre in due o tre persone e anche questo ci serve a superare la paura".

"La tipologia del paziente e cambiata e così anche le modalità di lavoro – così Alessio Dall’Olio Infermiere - e tra medici e infermieri si è creata una coesione straordinaria per andare contro assieme ad un nemico comune. "Prima trattavamo qualsiasi bisogno di assistenza invasiva – dice Marco Di Laudo Specializzando - mentre ora siamo dovuti diventare esperti di questa malattia. Non è stato facile ma ci adattiamo per riuscire a sconfiggerla".