Maturità con mascherina e plexiglass: "Non c'è stata la notte prima degli esami" VIDEO

Nessun toto tracce, prove scritte abolite e colloquio orale con mascherina e plexiglass. È la Maturità 2020, stravolta dall'emergenza sanitaria, al via oggi in tutte le scuole italiane. In presenza: due metri di distanza tra studenti e commissari ma comunque un ritorno tra i banchi di scuola, almeno per l'ultima volta.

A Bologna e provincia sono più di 7mila i maturandi e le facce alla fine dell'esame sono le stesse di sempre: distese e sorridenti. Abbiamo seguito i primi esami al Liceo Righi di bologna, dove, come negli altri istituti, si svolge un colloquio alla volta, con entrata e uscita separate. Sul retro amici e parenti aspettano i candidati e cominciano i festeggiamenti.

"Tutto sommato è andato tutto bene – dice Jacopo – bisogna stare dentro con la mascherina e tutti i professori sono disposti a ferro di cavallo. È mancato il pre-maturità – continua – è mancata tutta la parte sociale, la preparazione con gli amici, insomma quello che si vede nel film 'Notte prima degli esami' quest'anno non c'è stato".

"Un esame molto particolare ma i professori sono riusciti a mettermi a mio agio senza nessun problema – racconta Davide – è stata una maturità tranquilla, me l'aspettavo più angosciante ma alla fine non è stato così. Per fortuna. Ho portato un elaborato di matematica e fisica, è andata benissimo, però in futuro vorrei fare l'opposto e studiare cinema".