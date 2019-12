Natale, la festa dell'Arma alla caserma del comando provinciale

Questo pomeriggio, Babbo Natale è arrivato in caserma per portare i regali ai figli dei Carabinieri. La festa, organizzata dal Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Generale di Brigata Claudio Domizi, si è svolta nella caserma “Luciano Manara”, sede della Legione Carabinieri Emilia Romagna e del Comando Provinciale Carabinieri Bologna.

L’arrivo a sorpresa di Santa Claus è stato preceduto da una serie di spettacoli natalizi di artisti professionisti, tra cui musicisti, cabarettisti e cantanti che si sono esibiti davanti a un centinaio di bimbi, accompagnati dai rispettivi genitori, nella sala “Virgo Fidelis”, recentemente inaugurata in occasione dell’anniversario della Patrona dell’Arma dei Carabinieri.

La festa è proseguita all’insegna dei sapori e degli aromi nell’adiacente chiostro cinquecentesco della caserma, che all’epoca era stato realizzato come passaggio e luogo di gioco per i più giovani. In origine, la caserma “Luciano Manara”, ospitava i frati del Convento di Santa Maria dei Servi. Dopo cinque secoli, la tradizione è rimasta e i bambini hanno atteso l’arrivo di Babbo Natale divertendosi tra una cioccolata calda e le note degli zampognari, davanti agli affreschi seicenteschi realizzati dai pittori Agostino Mitelli e Girolamo Curti, detto il “dentone”.