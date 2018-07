Va a dormire dopo il turno di notte e si trova una banda di ladri in camera da letto

Erano probabilmente convinti che in casa non ci fosse nessuno, ma una volta dentro si sono resi conto che in una stanza c’era una ragazza e sono fuggiti. È successo questa mattina a Castenaso, poco dopo le 10.30.

Quattro persone con il volto travisato, e in mano una serie di grandi attrezzi da scasso, hanno fatto irruzione in un appartamento all’inizio di via Carlina. Dopo aver forzato la porta d’ingresso sono entrati, e mentre trafugavano nei cassetti si sono accorti della presenza di una persona in una stanza. Si tratta della proprietaria, che da poco era andata a dormire dopo essere rientrata da lavoro, dal turno di notte.

La donna si è trovata i ladri in camera da letto, svegliandosi di soprassalto : la banda, presa alla sprovvista, si è data immediatamente alla fuga dopo essere salita a bordo di un’auto grigia. Sotto choc la donna, che è riuscita comunque a lanciare subito l’allarme. Sul posto i carabinieri della locale stazione, che indagano su quando accaduto.