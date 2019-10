Furto in appartamento in via Malaguti, 40enne in arresto

Tentato furto in abitazione ed evasione, di questo dovrà rispondere un cittadino marocchino di 40 anni, arrestato ieri pomeriggio dalla polizia, dopo aver cercato di intrufolarsi in un'abitazione.

Da quanto ricostruito dalla polizia, intorno alle 18.30 l'uomo è stato visto aggirarsi intorno ad un condominio di via Malaguti. Dopo aver gironzolato guardingo, è salito su una auto in sosta e così è riuscito a scavalcare il cancello. Una volta nel cortile, si è arrampicato sul terrazzino di un appartamento al primo piano. A quel punto una residente in zona, che aveva assistito a tutta la scena, si è messa a urlare chiamando aiuto.

In breve è giunta sul posto una volante, e gli agenti sono riusciti a bloccare il 40enne. Dai controlli è emerso che il soggetto già era agli arresti domiciliari per un precedente reato, per questo dovrà rispondere oltre che di tentato furto in abitazione anche di evasione.