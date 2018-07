Raffica di furti con destrezza a Villanova, il Comune: "Sono due donne e agscono così"

Si avvicinano con la classica scusa di chiedere informazioni. Poi, improvvisante, arriva una complice che abbraccia la vittima sfilandogli orologi, collane o anelli.

Furti con destrezza in aumento in tutto il territorio, e l’ultimo allarme arriva da Villanova di Castenaso dove, ieri mattina, due persone hanno preso di mira tre anziani, riuscendo a rubare anelli e collanine senza che questi se accorgessero subito. Episodi al centro dell’attenzione non solo da parte delle locali forze dell’ordine e della polizia municipale, ma anche del Comune che, attraverso i social, comunica : “A Villanova di Castenaso sono stati notati due soggetti di sesso femminile che effettuano furti con destrezza - si legge- e sono state rubate fedi e catenine d'oro. L'Arma territoriale di Castenaso, prontamente intervenuta, invita la cittadinanza a diffidare qualora si venisse avvicinati con baci e abbracci, e a chiamare prontamente il 112. Diamo diffusione, in particolare ad anziani e soggetti deboli, ai quali i truffatori si rivolgono”.

Persone senza scrupoli che, dopo aver adocchiato oggetti di valore indossati da anziani, entrano in azione utilizzando quella che volgarmente viene chiamata “tecnica dell’abbraccio”. E a monitorare il territorio dopo l’allarme di ieri, anche i 34 volontari dell’Associazione nazionale dei carabinieri e i numerosi assistenti civici.